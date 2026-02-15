أعلنت وزارة الدفاع السورية استلام قاعدة «الشدادي» العسكرية في ريف الحسكة شمال شرقي البلاد، بعد التنسيق مع الجانب الأمريكي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، اليوم (الأحد)، عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، قولها: إن قوات الجيش السوري تسلّمت قاعدة الشدادي العسكرية بريف الحسكة بعد التنسيق مع الجانب الأمريكي.



وتأتي الخطوة عقب انسحاب الولايات المتحدة من قاعدة «التنف» العسكرية جنوبي البلاد بعد اتفاق توسطت فيه واشنطن لدمج قوات سورية الديمقراطية «قسد»، التي يقودها الأكراد، في مؤسسات الدولة السورية.



وشرعت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي في إخلاء قاعدة «الشدادي»، جنوبي محافظة الحسكة، بالتوازي مع عملية إجلاء نحو 7,000 سجين من تنظيم «داعش» في سجون الإدارة الذاتية الكردية، التي كانت تسيطر على المحافظة، باتجاه العراق بعد تفاهم أمني بين واشنطن وبغداد.



وكانت وزارة الدفاع السورية، تسلّمت الخميس الماضي، قاعدة «التنف» العسكرية، مشيرة إلى بدء انتشار وحدات من الجيش السوري لتأمين القاعدة ومحيطها.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إنها أكملت الانسحاب المنظّم للقوات من قاعدة «التنف» في سورية، في إطار انتقال مدروس ومشروط قادته قوة المهام المشتركة «عملية العزم الصلب».



وأفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، بأن القوات الأمريكية لا تزال على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات قد يصدرها تنظيم «داعش» في المنطقة، مضيفاً أن الحفاظ على الضغط على «داعش» أمر أساسي لتعزيز الأمن الإقليمي.



وأخلت الولايات المتحدة صيف العام الماضي، أكبر قاعدتين لها في سورية، في كل من حقل العمر شرق محافظة دير الزور، ومعمل غاز كونيكو شمالها.