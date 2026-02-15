ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ فجر اليوم (الأحد)، خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال إلى 11 قتيلاً، في حين أعلنت مصادر فلسطينية اغتيال القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد سامي الدحدوح.



وقال الدفاع المدني في غزة إن 5 قتلى سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق الاتصالات في منطقة الفالوجا، غرب جباليا شمال قطاع غزة.



وأضاف أن 5 آخرين قتلوا وأصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر غارة إسرائيلية أخرى استهدفت محيط المسلخ التركي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين قتل شخص في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.



من جهة أخرى، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية في محيط دوار الشيخ زايد شمال مخيم جباليا، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.



وأكدت المصادر اغتيال سامي الدحدوح القائد بسرايا القدس في قصف على حي تل الهوى في غزة.



من جانبها، اتهمت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة باستهدافه خيام نازحين، في خرق خطير لاتفاق وقف إطلاق النار.



وأضافت الحركة أن الاحتلال يحاول فرض وقائع دموية على الأرض، وتوجيه رسالة مفادها أن لا وزن لكل الجهود بتثبيت التهدئة في غزة.



فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول عسكري إسرائيلي زعمه: إن الجيش بدأ في شن هجمات «رداً على انتهاك حماس الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار ‌أمس في منطقة بيت حانون»، مضيفاً أن «إرهابيين خرجوا من نفق شرقي الخط الأصفر».



واعتبر أن حماس ارتكبت أكثر من 6 انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانتشار شرقي «الخط الأصفر» المحدد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.



وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ الـ10 من أكتوبر 2025، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة.