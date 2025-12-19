شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض، صباح الجمعة، تأخيراً ملحوظاً في عدد كبير من الرحلات الجوية، شملت ناقلات محلية ودولية، ما أدى إلى تكدس المسافرين داخل صالات المطار.

بيان رسمي



وأوضح مطار الملك خالد الدولي، في بيان رسمي، أن التأخيرات جاءت نتيجة تزامن عدد من العوامل التشغيلية خلال اليومين الماضيين، من بينها تحويل عدد من الرحلات من مطارات أخرى إلى مطار الرياض، إضافة إلى أعمال صيانة مجدولة ضمن منظومة التزود بالوقود، ما انعكس على جداول بعض الرحلات، بما في ذلك تأجيل أو إلغاء عدد منها.



ودعا المطار المسافرين إلى التواصل المباشر مع الناقلات الجوية قبل التوجه إلى المطار للتحقق من حالة الرحلات ومواعيدها المحدثة، وذلك حرصاً على راحتهم وتفادي أي ازدحام داخل مباني المطار. وأكد أن سلامة العمليات التشغيلية تأتي في مقدمة أولوياته، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعمل على مدار الساعة وبالتنسيق مع شركات الطيران والجهات ذات العلاقة لمعالجة المستجدات واستعادة انتظام التشغيل في أقرب وقت ممكن.



من جانبها، أفادت الخطوط السعودية بأن تحدياً تشغيلياً مؤقتاً في المطار أثّر في سير العمليات التشغيلية لعدد من شركات الطيران، من بينها «السعودية»، ما أدى إلى تأخير وإلغاء بعض الرحلات المغادرة والقادمة.