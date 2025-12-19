انتشرت في محافظة كركوك العراقية اليوم (الجمعة) لقطات صادمة توثق جريمة مروّعة بعد اغتيال العقيد زيد عادل صبيح من وزارة الداخلية أمام منزله في منطقة «عرفة».

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظة مأساوية، حين كان العقيد يرش الماء أمام منزله بهدوء، قبل أن تتوقف سيارة بيضاء قربه ويطلق مسلحون مجهولون النار مباشرة عليه، ليُسقطوه قتيلاً على الفور وسط صدمة المارة.

وعثرت السلطات على السيارة المستخدمة في الهجوم متوقفة على الطريق المؤدي إلى ناحية «تازة»، حيث وُجد سائقها مقتولاً في ظروف غامضة، ما يزيد الغموض حول هوية منفذي العملية ودوافعهم.

وأصدر وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري بياناً رسمياً أكد فيه أن الوزارة لن تتهاون مع أي تهديد لأمن البلاد أو استهداف رجالها، معلناً تشكيل لجنة تحقيق عليا لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.

وتواصل اللجنة الأمنية ربط الأدلة الجنائية بالتحريات الاستخبارية، وسط تشديد الإجراءات الأمنية في كركوك لضمان السيطرة على الوضع ومنع أي تهديدات إضافية.

وتأتي هذه الجريمة في وقت حساس، ما يرفع من مستوى القلق بين سكان المحافظة ويثير التساؤلات حول الجهات المسؤولة عن تصفية ضباط الأمن بطريقة مروّعة وعلنية.