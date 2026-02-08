تلقّت إدارة نادي الوحدة الحالية برئاسة حاتم خيمي حكماً نهائياً من لجنة فض المنازعات عبر الاتحاد السعودي للجمباز يلزم النادي بدفع أكثر من مليون و100 ألف ريال مستحقات مالية لمستثمر لعبة الجمباز للسيدات بالنادي، ويعتبر الحكم الثاني في أقل من شهر، إذ تلقت الإدارة الوحداوية قبل أسبوعين حكماً يلزمها دفع مليون ريال للاعب عزام البيشي، يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني ميزانية النادي شحاً مالياً على ألعاب النادي كافة.



وكشفت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي الحالية تتجه نحو الدخول في مفاوضات مع المستثمر في لعبة الجمباز للسيدات لتخفيض المبلغ وديّاً او تقسيطه على مراحل.



من جانب آخر، ينهي المدرب روسمير تحضيراته الفنية لمواجهة فريق الفيصلي (الثلاثاء) القادم، الساعة 6:55 مساءً على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن الجولة (21) من دوري يلو، ويطمح المدرب روسمير في تحقيق فريقه الفوز على فريق الفيصلي وحصد النقاط الثلاث.