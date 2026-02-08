اعتذرت «قناة ثمانية» الرياضية بشكل رسمي لنادي النصر وأنصاره، على خلفية الفيديو المتداول من برنامج «قابل للنشر»، الذي تضمن إساءة للأسطورة البرتغالية قائد النصر «رونالدو». جاء ذلك عبر بيان على موقعها الرسمي في منصة «x»، جاء فيه: «إشارةً للفيديو المتداول في منصات التواصل الاجتماعي من برنامج «قابل للنشر»، والتي ظهرت في الحلقة الأخيرة، نعتذر لنادي النصر وجماهيره العريضة وكل من أساء له المقطع المذكور»، وتابع: «إضافةً لحذف الجزئية المذكورة من الحلقة مباشرةً، اتخذنا إجراءات داخلية على مستوى فرق المراجعة والتحرير لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء في المستقبل. وعليه نوضح أننا علّقنا نشر البرنامج لإعادة النظر فيه». وشدد البيان على أن «مهمة القناة صناعة تجربة رياضية سعودية أصيلة ومتزنة، تليق بحجم دورينا وجماهيريته، وتوازي طموحنا جميعاً. وأنتم الجزء الأهم في هذه الرحلة الطويلة، فشكراً لحرصكم وتنبيهكم».