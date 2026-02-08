ظهرت ميغان ماركل في إحدى الفعاليات الخيرية بإطلالة اتسمت بالرقي والبساطة المدروسة، إذ اختارت فستاناً من الساتان باللون الأبيض جاء بتصميم مكشوف الكتفين، ما منح الإطلالة طابعاً أنثوياً ناعماً يعكس أسلوبها المعروف بالهدوء والأناقة الكلاسيكية. القماش اللامع أضفى حضوراً لافتاً دون مبالغة، بينما ساهم القصّ البسيط في إبراز رشاقتها ومنح الإطلالة توازناً بين الفخامة والعفوية.

ولإضافة لمسة درامية راقية، نسّقت ميغان مع الفستان شالاً من المخمل الأسود، في تناغم لوني منح الإطلالة عمقاً بصرياً وجاذبية خاصة، كما أضفى المخمل بطبيعته الفاخرة إحساساً بالدفء والرقي، ليشكل تبايناً أنيقاً مع نعومة الساتان ولمعانه.

أما من ناحية الإكسسوارات، فقد اتجهت إلى البساطة باختيار أقراط ناعمة عززت الطابع الكلاسيكي للإطلالة دون أن تشتت الانتباه عن تفاصيل الفستان. واكملت حضورها بتسريحة شعر «سليك باك» التي أظهرت ملامح وجهها بوضوح، ومنحت الإطلالة لمسة عصرية أنيقة، لتؤكد مرة أخرى اعتمادها على الأسلوب البسيط، الذي يرتكز على التفاصيل الراقية والخطوط النظيفة.