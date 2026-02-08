

ظهرت خبيرة التجميل جويل مردينيان بإطلالة مختلفة لافتة، خرجت فيها عن أسلوبها المعتاد الذي يميل إلى الكلاسيكية الهادئة، واختارت جلابية شرقية ملوّنة عكست روحًا حيوية وأناقة متجددة. تميّز التصميم بتطريزات روز غولد دقيقة أضفت على الإطلالة لمسة فاخرة ومتوازنة، جمعت بين الطابع التراثي والذوق العصري دون مبالغة.

الألوان الغنية في الجلابية لعبت دورًا أساسيًا في إبراز الإطلالة ومنحها حضورًا قويًا، بينما جاءت التطريزات المعدنية كعنصر مضيء يكسر حدة الألوان ويمنح التصميم بعدًا أنيقًا. هذا الاختيار يعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة تقديم القطع الشرقية التقليدية بروح معاصرة تناسب المناسبات الراقية.

أما من ناحية الجمال، فتركت جويل شعرها الذهبي منسدلًا بأسلوب ويفي ناعم، ما أضفى خفة وأنوثة على الإطلالة وكسر رسمية التطريز، ليخلق توازنًا بصريًا متناغمًا بين الفخامة والبساطة.