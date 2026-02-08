ينهي مدرب فريق الاتحاد كونسيساو مخططاته الفنية لمواجهة الغرافة القطري،(الثلاثاء) القادم، الساعة 9:15 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، إذ سيجري المدرب مناورة ختامية سيعتمد خلالها النهج الفني المناسب، والتشكيلة الأساسية التي ستشهد دخول عناصر فنية جديدة في بعض خطوط الفريق بما يتناسب مع النهج الفني الذي سيواجه به فريق الغرافة القطري.



وطالب المدرب كونسيساو لاعبيه بالتركيز وبذل الجهد الكبير من أجل تحقيق الانتصار لضمان التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.