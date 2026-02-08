كشف لـ«عكاظ» مصدر مُقرب من مدرب النصر جورجي جيسوس مصير البرتغالي مع «العالمي»، في ظل استمرار أزمة غياب مواطنه كريستيانو رونالدو عن المشاركة مع الفريق.

وغاب رونالدو عن النصر في آخر مباراتين بالدوري، وسط تقارير صحفية تشير إلى شعوره بالغضب، بسبب انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الهلال، إلى جانب عدم تدعيم صفوف النصر بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما قد يؤثر على حظوظ «العالمي» في المنافسة على لقب الدوري، كما قاطع جيسوس المؤتمرات الصحفية لآخر مباراتين.

مصير جيسوس مع النصر

وقال المصدر لـ«عكاظ»: «جيسوس لم يناقش فكرة الرحيل حتى الآن، وأعتقد أنه يتجه لاستكمال موسمه مع النصر، لكن في كرة القدم كل شيء قابل للتغيير في أي لحظة».

وأضاف: «حتى نهاية شهر ديسمبر، كان جيسوس سعيداً وفخوراً وراضياً عمّا يقدمه النصر، لكن مع دخول شهر يناير، بدأ كل شيء يتغير دون سبب واضح».

لا مفاوضات للتجديد

وأوضح المصدر أنه لا توجد أي مفاوضات حالياً بين إدارة النصر والمدرب البرتغالي بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو القادم.

ترتيب النصر

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة فقط عن الهلال متصدر الترتيب.