يضع مدرب فريق النصر جيسوس اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة أركاداج التركمانستاني الأربعاء القادم الساعة 4:45 مساء على استاد عشق أباد، ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا (2)، إذ سيجري المدرب جيسوس مناورة كروية من أجل اعتماد الأسلوب الفني المناسب، والعناصر الأساسية التي سيلعب بها اللقاء المرتقب.



وستغادر بعثة فريق النصر (الثلاثاء) القادم، إلى تركمانستان من أجل مواجهة فريق أركاداج، ويطمح المدرب جيسوس في تحقيق فريقه الفوز في مباراة ذهاب دور ثمن النهائي بمسابقة دوري أبطال آسيا (2).



هذا وستكون مواجهة الإياب بين الفريق النصراوي ونظيره أركاداج التركمانستاني (الأربعاء) 18 فبراير الجاري، الساعة 9:15 مساء، على ملعب الأول بارك بالرياض.