استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم(الأحد) قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء بحري علي بن عبدالله الأحمري، بمناسبة تعيينه، بحضور اللواء خالد بن رافع الشهري قائد حرس الحدود السابق.



وهنّأ أمير المنطقة الشرقية اللواء الأحمري بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهماته، مشيداً بما يقوم به رجال حرس الحدود من مهمات وطنية وجهود مخلصة في حماية الحدود وتعزيز أمن الوطن. وقدم الشكر للواء الشهري على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله.



ورفع اللواء الأحمري الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على ما يوليه من دعم واهتمام، سائلاً الله العون والتوفيق لأداء مهماته بما يحقق تطلعات القيادة.