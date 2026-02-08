استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، في مكتبه اليوم (الأحد)، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سامي الصقير، وذلك بمناسبة تعيينه مفوَّضاً للإفتاء لمنطقتي القصيم وحائل.



وهنّأ أمير القصيم الشيخ الصقير بهذه الثقة، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهماته، مشيداً بما تضطلع به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من دورٍ شرعي وعلمي في بيان الأحكام الشرعية، ونشر الوسطية والاعتدال، وتعزيز الوعي الديني في المجتمع.



وأكد أمير منطقة القصيم أهمية رسالة الإفتاء في ترسيخ المنهج الوسطي المعتدل، وخدمة المجتمع بالعلم الشرعي الموثوق، مشيراً إلى أن دعم المؤسسات الشرعية والعلمية يسهم في تعزيز الاستقرار الفكري، ونشر القيم الإسلامية السمحة، وتحقيق التكامل في خدمة الدين والوطن.



من جانبه، أعرب الصقير عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على دعمه واهتمامه، مؤكداً أن مكتب الإفتاء سيواصل أداء رسالته في خدمة المجتمع، وبيان الأحكام الشرعية وفق منهج الوسطية والاعتدال.