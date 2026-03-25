كرّم امير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة استشاري جراحة ومناظير الجيوب الأنفية الدكتور إبراهيم صميلي، بمناسبة تحقيقه الميدالية البرونزية عن ابتكاره "أداة إزاحة اللهاة المضيئة"، وذلك ضمن مشاركته في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.

ونوّه امير المنطقة بهذا الإنجاز الوطني، مؤكدًا أنه يعكس ما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويجسد تميز الكفاءات الوطنية في مجالات الابتكار الطبي، مشددًا على أهمية دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.

من جانبه، أعرب الدكتور الصميلي عن شكره وتقديرهأمير المنطقة على هذا التكريم، مؤكدًا أن ما تحقق يأتي بدعم القيادة الرشيدة، ويشكل حافزًا لمواصلة مسيرة البحث والابتكار وخدمة الوطن.

حضر الاستقبال الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي فالح الشهراني.