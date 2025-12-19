بصمة لا تُمحى.. كوفيد-19 يغير الدماغ إلى الأبد حتى دون أعراض

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة غريفيث الأسترالية نتائج صدمة علمية بعد التأكد من أن فايروس كوفيد-19 يترك تغييرات ملموسة ودائمة في بنية الدماغ وتركيبه الكيميائي، حتى لدى الأشخاص الذين تعافوا تماماً من العدوى ولا يعانون من أعراض مستمرة.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة Brain, Behavior, and Immunity - Health، أن التأثيرات العصبية للفايروس تستمر في الدماغ، ما قد يفسر مشكلات الذاكرة والتركيز التي يشكو منها الكثيرون بعد الإصابة.

اختلافات واضحة

وقاد الدراسة الدكتور كيران ثاباليا من المركز الوطني لعلم المناعة العصبية والأمراض الناشئة في جامعة غريفيث، حيث استخدم الباحثون تقنيات تصوير متقدمة بالرنين المغناطيسي لفحص أدمغة 47 مشاركاً: 19 مصاباً بـ«لونغ كوفيد» أعراض مستمرة، و12 تعافوا دون أعراض مستمرة، و16 لم يصابوا بالفايروس أبداً.

وأوضح الدكتور ثاباليا: «استخدمنا تقنيات الرنين المغناطيسي المتعددة لفحص مناطق المادة الرمادية والبيضاء في الدماغ، المسؤولة عن الذاكرة والإدراك والصحة العامة للدماغ، ووجدنا اختلافات واضحة في جميع المجموعات».

وأضاف أن الطريقة الفريدة كشفت تغييرات كبيرة في المواد الكيميائية العصبية، وشدة الإشارة الدماغية، وبنية الأنسجة، ليس فقط لدى مرضى لونغ كوفيد، بل أيضاً لدى الذين يعتبرون أنفسهم متعافين تماماً.

أعراض يعاني منها كثيرون

وارتبطت هذه التغييرات بشدة الأعراض لدى مرضى لونغ كوفيد، مثل الإرهاق الشديد، اضطرابات النوم، مشكلات التركيز، الصداع، وآلام العضلات، ما يشير إلى أن الفايروس قد يترك «تأثيراً صامتاً ودائماً» على صحة الدماغ.

وتُعد هذه الدراسة جزءاً من جهود مستمرة في جامعة غريفيث لفهم التأثيرات طويلة الأمد لكوفيد-19، خصوصاً مقارنته بمتلازمة الإرهاق المزمن، حيث شارك في الدراسة أشخاص أصيبوا بالفايروس منذ أشهر، وأظهرت النتائج تغييرات في الغلاف الواقي للألياف العصبية، وبنية الأنسجة، ومستويات المواد الكيميائية الدماغية.

واعتبر الباحثون أن الدراسة توفر رؤى حيوية حول كيفية تأثير الفايروس على الجهاز العصبي المركزي، وقد تفسر المشكلات المعرفية التي تستمر لشهور أو سنوات بعد الإصابة، وذلك في وقت يعاني فيه ملايين الأشخاص حول العالم من آثار ما بعد كوفيد، رغم التعافي الظاهري.