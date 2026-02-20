شدّد مدرب فريق الهلال سيموني إنزاغي على أهمية لقاء غد (السبت) أمام فريق الاتحاد ضمن منافسات جولة «يوم التأسيس» في دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى أنه أعد الفريق بشكل جيد، ويهدف إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، وأكّد على قوة الفريق الضيف واصفًا إياه بالفريق المنظم، مضيفًا: «سندخل المواجهة بتركيز عالٍ لنواصل صدارة الترتيب». جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء. وبيّن «إنزاغي» أن فريقه استعد بشكل جيد للقاء، وأكمل حديثه قائلًا: «لدينا فرصة لتحديد القائمة للمباراة»، مشيراً إلى أن مستوى اللاعبين في تصاعد، مشيدًا بمستوى قائد الفريق «سالم»، ولاعب خط الوسط البرازيلي «مالكوم»، خصوصًا في الجوانب الجماعية.



وأوضح «إنزاغي» أن الفريق سيخوض في شهر «رمضان» 8 مباريات في أكثر من بطولة، وهو أمر يحتاج إلى جهد كبير، مؤكدًا أن لكل مباراة حساباتها الخاصة، وأنهم يركزون حاليًا على مباراة الغد.



وفي ختام حديثه، أبدى «إنزاغي» سعادته باللاعبين المنضمين في الفترة الشتوية، قائلًا: «أنا سعيد بمستواهم بالتدريبات وفي المباريات التي يشاركون فيها، وآمل أن يستمروا على ذلك».