واصل النادي الأهلي المصري تصعيده ضد الحكم محمود وفا، الذي أدار مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، الثلاثاء الماضي، في مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

شكوى إلى لجنة الانضباط

وقال النادي في بيان: «تقدم الأهلي صباح اليوم ـمدافعاً عن حقوق لاعبيه محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات ـ بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمود وفا، الذي أدار مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري، والتي أُقيمت بملعب المقاولون العرب أمس الأول».

تجاوزات خطيرة

وجاء في الشكوى أن الحكم ـ في سابقة خطيرةـ قام بتوجيه ألفاظ غير لائقة بحق كابتن الأهلي محمد الشناوي، وكذلك السباب للاعب حسين الشحات، وزاد على ذلك قيامه بـ«دفع» اللاعب محمود حسن تريزيجيه، مصحوباً بألفاظ تحمل الإهانة لأحد كباتن منتخب مصر، كما أنذر مدير الكرة وليد صلاح الدين والحارس مصطفى شوبير دون وجه حق.

مطالب بتجميد القرارات وتحقيق عاجل

وطلب الأهلي في شكواه «تجميد كافة القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة، وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المشار إليها، وتطبيق القواعد الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (18) و(20) من لائحة الانضباط على حكم المباراة المشكو في حقه، وتوقيع الجزاءات المقررة قانوناً».