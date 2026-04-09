خطف الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان الأضواء خلال مواجهة الفيحاء وضيفه الأهلي في المباراة المقدمة من الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، والتي انتهت بالتعادل التعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الذي جمعهما على مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة؛ بعدما لعب دوراً محورياً في واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل، عقب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي. وفي تفاصيل المشهد، توجه عبدالرحمن السلطان إلى حكم الساحة محمد السماعيل عقب اللقطة المثيرة، ليطالبه باتخاذ إجراء انضباطي، تمثل لاحقاً في إشهار البطاقة الحمراء للاعب صالح أبو الشامات، في قرار زاد من حدة التوتر داخل الملعب.



هذا التدخل غير المباشر من الحكم الرابع أثار الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً في ظل تجاهل حالة ركلة الجزاء، ما دفع لاعبي الأهلي والجهاز الفني للاعتراض بشكل لافت على القرارات التحكيمية، وصاحبها بيان من النادي، ومنشورات من لاعبي الفريق.