علمت «عكاظ» من مصادرها أن نادي الاتحاد في طريقه للتعاقد مع مهاجم فريق بورسيا دورتموند الألماني ، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خصوصاً أن اللاعب لا يمانع في الانتقال لصفوف العميد، وفي حال إتمام التعاقد معه، سيحل بديلاً للمهاجم يوسف النصيري، الذي سيتم بيع عقده من قبل نادي الاتحاد عقب نهاية الموسم الحالي، إذ ينتهي عقد النصيري مع ناديه الحالي في يونيو 2028.



وكانت صحيفة بيلد الألمانية أكدت أن النجم الغيني سيرهو جيراسي قرر الرحيل من نادي بورسيا دورتموند بنهاية الموسم الحالي، وأن عقد اللاعب مع ناديه الحالي يتضمن شرطاً جزائياً يسمح له بالرحيل مقابل نحو 35 مليون يورو، على أن يبدأ تفعيله في شهر يوليو القادم، وأن هذا البند يقتصر على أندية محددة معظمها من خارج ألمانيا.



يذكر أن عقد سيرهو جيراسي مع بوروسيا دورتموند الألماني ينتهي في يونيو 2028، بعد أن انضم للفريق في صيف 2024 قادماً من شتوتجارت.