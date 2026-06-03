كشفت الفنانة داليا مبارك العمل على مشروع فني جديد مع المغنية الفرنسية Hélène Ségara، جاء ذلك في ردها على أسئلة الجمهور عبر حسابها على «إنستغرام».

إجابة داليا مبارك عن أسئلة الجماهير.

داليا مع سهرانين

وظهرت داليا والفنان مصطفى حجاج، أخيراً، في برنامج سهرانين، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، وقالت خلاله: «والدتي كانت تمتلك صوتاً جميلاً، وكذلك عائلتي، وبدأت أغني منذ كنت طفلة، وغنيت في المدرسة وأنا في عمر 7 سنوات، وقد تربيت على أغاني أنغام وشيرين وأصالة، ولكن من أكثر الأغاني التي تربيت عليها أغنية «سامحتك» للفنانة أصالة».