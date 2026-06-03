أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر فيه مدير التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أثناء حديثه مع ولية أمر أحد التلاميذ، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك السريع واتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية بحقه، انتهت بإلغاء ندبه من منصبه، وإيقافه عن العمل، وإحالته للتحقيق، مع إخطار النيابة المختصة بالواقعة.

وفي استجابة سريعة لتداعيات الواقعة، أصدر محافظ القليوبية الدكتور حسام عبدالفتاح، قراراً عاجلاً بإلغاء ندب مدير إدارة التعليم الإعدادي بالمديرية، وإعادته إلى جهة عمله الأصلية، مع إيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.

وشدد المحافظ على أنه لا تهاون مع أي ممارسات أو تصرفات من شأنها الإساءة إلى المنظومة التعليمية أو الإخلال بقيم الالتزام المهني والأخلاقي، كما شدد على استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مؤكداً أن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء يمثل نهجاً ثابتاً داخل أجهزة المحافظة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب إلى مدير التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ظهر خلاله في حوار مع سيدة تبين لاحقاً أنها ولية أمر لأحد التلاميذ.

وخلال المقطع، ظهرت ولية الأمر وهي تعاتب المسؤول بشأن بعض العبارات التي صدرت عنه، قائلة: «أنت بتقول تعاليلي البيت»، ليرد المسؤول موضحاً: «أنا بقول بدل ما تقعدي في فندق، أنا عندي بيت دورين في الأرياف، تعالي اقعدي فيه يومين تلاتة.. ده اللي في نيتي».

كما تضمن الفيديو عبارات أخرى أثارت استياء عدد كبير من المتابعين، ومع انتشار الفيديو على نطاق واسع، تصاعدت المطالبات بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة الواقعة والتحقق من سياق الحديث الكامل الذي دار بين المسؤول التعليمي وولية الأمر.

وفي أعقاب الجدل المثار، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن الواقعة ليست حديثة، مؤكداً أن المديرية تعاملت معها فور العلم بها منذ نحو أسبوعين.

وأوضح المصدر أن المسؤول الذي ظهر في الفيديو تمّت إحالته إلى التحقيق فور رصد الواقعة، كما جرى استبعاده من موقعه الوظيفي لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأضاف أن الفيديو المتداول تم تصويره بواسطة ساعة ذكية، مشيراً إلى أن الجهات المختصة داخل المديرية باشرت فحص الواقعة فور وصولها إليها، واتخذت الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح المنظمة للعمل.

وأشار المصدر إلى أن السيدة التي ظهرت في الفيديو هي ولية أمر لتلميذ بالمرحلة الابتدائية، وكانت قد توجهت إلى المسؤول المختص في إطار سعيها لنقل نجلها من مدرسة إلى أخرى، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور الاطلاع على تفاصيل الواقعة كاملة.

وفي السياق ذاته، أصدر وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية القائم بأعمال وكيل الوزارة أشرف محمود، مجموعة من القرارات الحاسمة بعد فحص ملابسات الفيديو المتداول.

وشملت القرارات إقالة مدير التعليم الإعدادي من منصبه، ونقله خارج ديوان المديرية إلى إحدى الإدارات التعليمية للعمل بوظيفته على الكادر، مع عدم توليه أي منصب قيادي خلال الفترة القادمة.

كما تقرر إيقافه عن العمل 3 أشهر، إلى جانب إخطار النيابة المختصة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية حيال الواقعة، واستكمال التحقيقات اللازمة بشأنها.

وجدد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية تأكيد أن الواقعة خضعت للفحص والتحقيق فور اكتشافها، وأن المسؤول الذي ظهر في الفيديو لم يعد يشغل أي موقع قيادي بعد صدور قرارات الاستبعاد والنقل، مؤكداً التزام المديرية باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أي تجاوزات يتم رصدها داخل قطاع التعليم.