تتجه الأنظار اليوم (الأربعاء) إلى محكمة التاج في مدينة كامبريدج البريطانية، التي تعقد عند الثانية ظهراً بتوقيت لندن (الرابعة مساءً بتوقيت الرياض) جلسة النطق بالحكم على المدان بقتل الطالب السعودي محمد القاسم، في جريمة هزت الرأي العام داخل المملكة وخارجها.

كاميرات المراقبة وثّقت اللحظات الأخيرة قبل الطعن، حيث ظهر المتهم مرتدياً سترة فسفورية، وهو يقترب من القاسم ويتبادل معه الحديث.

السجن 30 عاماً

وتشهد الجلسة عرض بيانات تأثير الجريمة على أسرة الضحية والمحيط المجتمعي، إلى جانب مرافعة الدفاع النهائية، قبل أن يحدد القاضي مدة العقوبة التي يتوقع مراقبون أن تتراوح بين 25 و30 عاماً، ضمن عقوبة السجن المؤبد المقررة قانوناً في جرائم القتل العمد ببريطانيا.

ثبوت ارتكاب المتهم جريمة قتل العمد

وكانت هيئة المحلفين في محكمة التاج بمدينة كامبريدج البريطانية أدانت ، شهر مارس الماضي، المتهم الرئيسي في قضية مقتل الطالب السعودي محمد القاسم، بعد ثبوت ارتكابه جريمة قتل عمد، رافضة دفوعه التي زعم فيها أن الطعنة القاتلة جاءت دفاعاً عن النفس.

وجاء قرار الإدانة بعد أسبوعين من الجلسات والمداولات المكثفة ومراجعة الأدلة والشهادات التي قدمها الادعاء، فيما حسمت هيئة المحلفين القضية خلال نحو ساعتين فقط من بدء مداولاتها النهائية.

كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل الجريمة

وكان محمد القاسم (20 عاماً)، يدرس اللغة الإنجليزية ضمن برنامج صيفي في مدينة كامبريدج، عندما تعرض لطعنة قاتلة في الرقبة أثناء جلوسه مع أصدقائه خارج سكن طلابي بالقرب من محطة القطار الرئيسية في المدينة، مساء الأول من أغسطس 2025.

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة المتهم تشاز كوريغان، مرتدياً سترة عمل عاكسة للضوء، وهو يقترب من مجموعة القاسم ويتحدث معهم قبل أن يغادر المكان ويعود مجدداً لتنشب مواجهة انتهت بتوجيه الطعنة القاتلة.

كما وثقت الكاميرات لحظة فرار المتهم من الموقع، بينما ظهر القاسم وهو يركض لمسافة قصيرة قبل أن ينهار أرضاً متأثراً بإصابته.

«كنت أريد إخافته فقط»

وخلال المحاكمة، أقر كوريغان بحيازة السكين، لكنه نفى تهمة القتل، مدعياً أنه أخرج سكين مطبخ كان يحملها للحماية الشخصية بهدف «التخويف فقط».

وزعم أنه كان تحت تأثير الكحول بعد قضائه ساعات في إحدى الحانات، حيث تناول عدة مشروبات كحولية، كما اعترف بتعاطي الكوكايين مرتين خلال تلك الليلة.

وقال للمحلفين إنه اعتقد أن القاسم كان على وشك الاعتداء عليه، ما دفعه إلى إشهار السكين لإبعاده عنه، مدعياً أنه لم يدرك أن الطعنة أصابته إصابة قاتلة.

غير أن هيئة المحلفين رفضت روايته بالكامل، معتبرة أن الأدلة المادية والتسجيلات المصورة تثبت مسؤوليته عن الجريمة.

طعنة بعمق 11.5 سم

وأفادت أخصائية الطب الشرعي بأن القاسم تعرض لجرح نافذ في الرقبة بعمق 11.5 سنتيمتراً، أدى إلى قطع أحد الشرايين الحيوية، ما تسبب في وفاته خلال أقل من ساعة من وقوع الاعتداء.

كما عثرت الشرطة على أداة الجريمة، وهي سكين مطبخ فضية يبلغ طول نصلها 13 سنتيمتراً، إضافة إلى سترة المتهم داخل سلة مهملات قريبة من موقع الحادثة.

والد المتهم يواجه الإدانة أيضاً

وكشفت القضية عن تورط والد المتهم، بيتر كوريغان، الذي اعترف أمام المحكمة بتهمة مساعدة جانٍ على الإفلات من العدالة، وينتظر بدوره صدور الحكم بحقه.

في المقابل، وصفت أسرة محمد القاسم ابنها بأنه «ابن بار وأخ محب والركيزة المعنوية للعائلة»، فيما أعربت المدرسة اللغوية التي كان يدرس فيها عن حزنها العميق لفقدان أحد طلابها.

المؤبد عقوبة إلزامية

وبحسب القانون البريطاني، فإن عقوبة السجن المؤبد تعد إلزامية في جرائم القتل العمد، إلا أن المحكمة ستحدد خلال جلسة النطق بالحكم الحد الأدنى لفترة السجن التي يتعين على المدان قضاؤها قبل إمكانية النظر في الإفراج المشروط، والتي قد تتراوح بين 25 و30 عاماً وفقاً لظروف القضية.