أشادت الحقوقية اليمنية البارزة إيمان حميد بالنجاح الكبير الذي حققته السعودية في موسم حج هذا العام، مؤكدة أن ما شهدته خلال أدائها للمناسك يعكس مستوى استثنائياً من التنظيم والكفاءة والجاهزية، ويجسد قصة نجاح عالمية في خدمة ضيوف الرحمن.

تجربة ميدانية تؤكد التميز

وقالت حميد في تصريح إلى «عكاظ» إن المشاهد التي عايشتها على أرض الواقع كشفت عن منظومة متكاملة تعمل باحترافية عالية، بدءاً من التنظيم الدقيق للحشود ووصولاً إلى الخدمات المقدمة للحجاج، بما وفر أجواءً من الراحة والطمأنينة وسهّل أداء المناسك بكل يسر وسلاسة.

وأضافت أن السعودية قدمت نموذجاً استثنائياً يستحق الإشادة، من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة والرعاية والخدمات، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لإنجاح أكبر تجمع بشري في العالم.

إشادة بدور وزير الحج والعمرة

وثمنت الحقوقية اليمنية الجهود التي يقودها توفيق الربيعة، مؤكدة أن وزارة الحج والعمرة نجحت في تقديم نموذج مؤسسي متطور لإدارة شؤون الحج والمشاعر المقدسة والتنقلات والاستضافة، وفق منظومة احترافية تعكس تطور الخدمات السعودية عاماً بعد عام.

وأشارت إلى أن إدارة ملايين الحجاج خلال فترة زمنية محدودة وبمستويات عالية من الدقة والتنظيم تمثل إنجازاً يستحق أن يُحتذى به عالمياً.

تقدير لجهود رجال الأمن والجهات الخدمية

وأعربت حميد عن تقديرها الكبير لرجال الأمن والقوات المشاركة في خدمة الحجاج، إلى جانب الكوادر الصحية ومنسوبي الهلال الأحمر والدفاع المدني والمتطوعين والمتطوعات والعاملين في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وأكدت أن جميع هذه الجهات قدمت نموذجاً مميزاً في العمل التكاملي، خصوصاً في رعاية المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة، بما أسهم في توفير تجربة إنسانية متكاملة لضيوف الرحمن.

رسالة شكر للسعودية

واختتمت حميد تصريحها بتوجيه الشكر والتقدير للسعودية قيادةً وحكومةً وشعباً على ما تبذله من جهود مباركة لخدمة الحجاج، داعية الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وطاعاتهم، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.