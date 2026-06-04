أعلن فلورنتينو بيريز إتمام الاتفاق مع المدرب جوزيه مورينيو والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي للانضمام إلى ريال مدريد، حال إعادة انتخابه رئيساً للنادي الملكي.

ويتنافس فلورنتينو بيريز مع إنريكي ريكيلمي على رئاسة ريال مدريد، ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم الأحد القادم.

مورينيو وكوناتي أولى صفقات بيريز

وقال بيريز في حوار مع صحيفة «آس» الإسبانية: «يُعد مورينيو أحد أعظم المدربين في العالم، وكان له دور بالغ الأهمية في ريال مدريد خلال فترة وجوده معنا، لقد كان مدرب الفريق الذي حقق لقب الدوري التاريخي، وغرس روحاً تنافسية عالية جداً في الفريق، وكان ذلك عاملاً حاسماً في كل ما حققناه لاحقاً، مورينيو وكوناتي هما أولى صفقاتي».

مصير ثلاثي الملكي

وحول مصير الثلاثي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام حال إعادة انتخابه، أجاب: «بالطبع سيبقى الثلاثي في ريال مدريد».

وتابع: «فينيسيوس أحد أفضل لاعبي العالم، وهو سعيد للغاية بوجوده في ريال مدريد. لقد كان له دور محوري في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، ويتبقى له عام آخر في عقده، ولا يزال هناك متسع من الوقت، لكنني أؤكد لكم الآن أن فينيسيوس يرغب في البقاء في ريال مدريد، وأنا أيضاً أرغب في بقائه».