من المقرر أن تستضيف العاصمة السعودية «الرياض» الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027 .



وتشمل الاستضافة مباريات ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي بنظام التجمع في العاصمة السعودية، على غرار النسختين الماضيتين.



ويأتي هذا القرار استمراراً لنجاح استضافة السعودية للأدوار النهائية في النسختين الأخيرتين، في ظل ما تملكه من بنية تحتية وملاعب عالمية وقدرة تنظيمية عالية.



وتشهد النسخة الرابعة والعشرون من البطولة الأبرز للأندية في آسيا تحت مسمى دوري أبطال آسيا للنخبة مشاركة 32 نادياً في مرحلة الدوري، بزيادة عن 24 نادياً شاركوا في كل من الموسمين الماضيين.



ويهدف هذا التوسّع إلى توفير المزيد من الفرص لأندية النخبة من أجل التنافس مع أفضل أندية القارة، حيث يشارك 18 نادياً من سبعة اتحادات وطنية في كل من منطقتي الغرب والشرق. ويبدأ أربعة أندية من كل منطقة مشوار المنافسة من الدور التمهيدي، حيث تتنافس على مقعدين في مرحلة الدوري، بينما تتأهل الأندية الـ14 الأخرى مباشرة إلى مرحلة الدوري التي تنطلق يوم 14 أيلول/سبتمبر 2026.