نفى نادي إيه سي ميلان الإيطالي الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة قائده الأسطوري السابق فرانكو باريزي، البالغ من العمر 66 عاماً.

وكان باريزي قد خضع قبل نحو عام لعملية جراحية لاستئصال ورم في الرئة، ليبدأ بعدها معركته مع المرض، وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاة أسطورة ميلان.

بيان ميلان

وقال النادي في بيان: «ينفي نادي إيه سي ميلان الشائعات الكاذبة التي انتشرت أخيراً بشأن فرانكو باريزي، يمر فرانكو بظروف صعبة، ويقف النادي إلى جانبه وعائلته بكل محبة».

وأضاف البيان: «نحث الجميع على احترام خصوصيته وعدم المساهمة في نشر معلومات لا أساس لها من الصحة».

مسيرة أسطورية

ولم يلعب باريزي طوال مسيرته الاحترافية سوى بقميص ميلان، إذ تدرج في أكاديمية الشباب قبل أن يمثل الفريق الأول بين عامي 1977 و1997.

وخلال مسيرته، خاض المدافع السابق 716 مباراة بقميص ميلان، وسجل 33 هدفاً، وقدم 24 تمريرة حاسمة، كما توج بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وستة ألقاب في الدوري الإيطالي، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإيطالي، ولقبين في كأس الإنتركونتيننتال، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي.

وفي أكتوبر 2020، تولى باريزي منصب نائب الرئيس الفخري لنادي ميلان، وذلك بعد أن شغل عدة مناصب أخرى داخل النادي، من بينها العمل مدرباً في أكاديمية الشباب.