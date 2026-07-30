وسط تأهب «برتقالي».. حريق كريت يودي بحياة إطفائيين ويُجبر الآلاف على الرحيل

أُجلي نحو ثمانية آلاف شخص من جزيرة كريت اليونانية بعد اندلاع حريق واسع تؤججه رياح قوية؛ وفق ما أعلنت نائبة محافظ منطقة ريثيمنون، ماريا ليون، اليوم الخميس.

وقالت ليون: إن عمليات الإجلاء جرت مساء الأربعاء، بينما شهد جنوب ريثيمنون، صباح اليوم، رياحًا بلغت سرعتها 125 كيلومترًا في الساعة بحسب هيئة الأرصاد الجوية، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة كبيرة وصعوبة السيطرة عليها.

وأسفر الحريق الذي اندلع (الأربعاء) عن مقتل عنصرين من فرق الإطفاء أثناء مشاركتهما في عمليات المكافحة، في حادثة أثارت قلق السلطات اليونانية التي تواجه موسمًا صيفيًا شديد الخطورة من حيث الحرائق.

وبحسب هيئة الحماية المدنية اليونانية، رُفعت حالة التأهب إلى المستوى البرتقالي في عدد من المناطق؛ بينها كريت والعاصمة أثينا وشرق بيلوبونيز ومعظم جزر بحر إيجة، في ظل توقعات باستمرار الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة، ما يزيد من احتمالات اندلاع حرائق جديدة أو توسع الحرائق الحالية.

وتشهد اليونان، خلال السنوات الأخيرة، موجات حرّ وجفاف متكررة، أدت إلى ارتفاع معدل الحرائق في الغابات والمناطق السياحية، فيما تعمل السلطات على تعزيز جاهزية فرق الإطفاء وتوسيع نطاق التحذيرات للسكان والزوار.