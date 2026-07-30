استعاد الدولار توازنه خلال التعاملات الآسيوية اليوم، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة دون تغيير، وأبقى رئيس مجلس الاحتياطي كيفن وورش الأسواق في حالة ترقّب بشأن كيفية تسوية الخلافات داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.1% إلى 100.93 نقطة.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3347 دولار قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6953 مقابل الدولار الأمريكي، في حين ارتفع الدولار النيوزلندي 0.2% إلى 0.5809 دولار أمريكي، واستقر الين عند 163.465 مقابل الدولار.