ألمانيا تواجه حرائق مدمرة تطال قلعة ومنازل تاريخية قديمة

شهدت ولايتا هيسن وسكسونيا أنهالت في ألمانيا سلسلة حرائق متزامنة ألحقت أضرارًا جسيمة بمبانٍ تاريخية؛ بينها منازل ذات هياكل خشبية وقلعة تعود لقرون مضت، فيما تواصل السلطات عمليات الإطفاء والتحقيق في الأسباب.

في مدينة لاوترباخ بولاية هيسن، اندلع حريق داخل مطعم مطلّ على ساحة السوق في البلدة القديمة، قبل أن يمتد سريعًا إلى خمسة منازل تاريخية متلاصقة، ما أدى إلى تدميرها وجعلها غير صالحة للسكن. وأسفر الحريق عن إصابة خمسة أشخاص بحالات استنشاق دخان، فيما قدّرت الخسائر الأولية بما لا يقل عن خمسة ملايين يورو.

وفي ولاية سكسونيا أنهالت، اندلع حريق واسع في قلعة فالهاوزن التاريخية قرب مدينة زانجرهاوزن، حيث احترق سقف القلعة بالكامل، وشارك 124 رجل إطفاء في محاولة السيطرة على النيران، بدعم من فرق من مناطق مجاورة. وحتى صباح اليوم، لم تُسجَّل إصابات، بينما لا تزال الشرطة عاجزة عن تحديد حجم الأضرار النهائي أو معرفة سبب الحريق الذي اندلع فجرًا.

وتأتي هذه الحوادث في وقت تشهد فيه ألمانيا موجات حرّ غير مسبوقة رفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في عدة ولايات، ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق واتساع رقعتها؛ وفق تقارير الأرصاد الألمانية.

وتواصل الجهات المختصة تقييم الأضرار في القلعة والمنازل التاريخية، وسط مخاوف من فقدان أجزاء مهمة من التراث المعماري الألماني، فيما تبقى التحقيقات مفتوحة لمعرفة ما إذا كانت الظروف المناخية الحارة قد لعبت دورًا في تفاقم هذه الحرائق.