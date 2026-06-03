كشفت الفنانة المصرية مايان السيد أسراراً مؤلمة من طفولتها، ومعاناتها النفسية الطويلة جراء أسلوب التربية العنيف الذي اتبعه والدها معها، وكيف نجحت في تخطي هذه الأزمة الإنسانية.

التربية بالعنف

وخلال استضافتها في برنامج «ABtalks» مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، أوضحت مايان بأن طفولتها كانت مغلفة بشعور دائم بالخوف، مشيرة إلى أن والدها اعتمد العنف كوسيلة أساسية للتربية نتيجة تأثره بالبيئة التي نشأ فيها.

وقالت مايان مسترجعة تلك الذكريات: «بابا اتعلم إن التربية بتيجي بالعنف فكان بيربيني كده.. وقتها كنت شايفاه وحش جداً وكنت بخاف منه».

غضب ورفض

وأضافت: «لم أكن أدرك في صغري حجم الضرر المترتب على هذا التعامل»، مؤكدة بأن الأثر النفسي امتد ليشكل عائقاً في طفولتها، إذ عاشت دون أصدقاء، وظلت لسنوات طويلة تحمل مشاعر غضب ورفض قاسية تجاه والدها، لدرجة جعلتها تتجنب النظر في عينيه أو التواصل معه.

وفي حديثها عن نقطة التحول في حياتها، أشارت إلى أن اللجوء للعلاج النفسي كان الخطوة الفاصلة التي أنقذت علاقتها بوالدها وساعدتها على الشفاء من ترسبات الماضي، متابعة: «من غير Therapy عمري ما كنت هسامحه، العلاج عرفني ليه بابا كانت طريقته كده معايا».

جلسات نفسية

وأشارت إلى أن الجلسات النفسية ساعدتها على فهم دوافع والدها وخلفيته التربوية؛ ما مكنها من تفكيك مشاعر الرفض وتجاوز الأزمة، لتصل في النهاية إلى مرحلة التصالح الكامل والمسامحة.

ولاقت تصريحات مايان السيد تفاعلاً كبيراً واحتفاءً من قِبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا تعاطفاً معها وأشادوا بشجاعتها في الحديث عن صحتها النفسية.