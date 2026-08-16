نظمت إمارة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية في ديوان الإمارة اليوم (الأحد)، بحضور عدد من قيادات ومنسوبي الإمارة وعدد من القطاعات الأمنية بالمنطقة، ندوة «الولاء والانتماء» بالمنطقة، التي تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ المبادئ الوطنية، ورفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على المكتسبات الوطنية، وتعزيز المسؤولية في مواجهة الأفكار والسلوكيات التي قد تؤثر في أمن المجتمع واستقراره.

وتناولت الندوة 3 موضوعات رئيسية، جاء أولها بعنوان «الولاء للملك واجب شرعي»، قدمه الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، وتناول مفهوم الولاء والانتماء وأهميتهما، فيما جاء الموضوع الثاني بعنوان «التحذير من الجماعات وأثرها على أفراد المجتمع»، قدمه الدكتور ماجد بن عبدالله الزامل، واختتمت الندوة بموضوع «الوسطية والاعتدال»، قدمه الدكتور صالح بن فهد العتيبي، مستعرضاً أهمية الوسطية والاعتدال في تعزيز الوعي وترسيخ القيم المجتمعية.