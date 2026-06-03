كشف الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية حملة الانتقادات الحادة والإساءات الشخصية التي تعرض لها عقب طرح أغنية «بحرية»، التي جمعت لأول مرة بين الفنانين شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي.

هجوم شخصي

وظهر الشافعي في مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية، عبر فيه عن استيائه من تحول النقاش حول العمل الفني من نقد موضوعي إلى هجوم شخصي، وصل إلى حد التشكيك في مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في صناعة الأغنية العربية.

ديو خفيف

وأكد الشافعي أن الأغنية لا تتضمن أي إساءة، بل هي مجرد «ديو خفيف»، وتم تفسيرها بشكل خاطئ من قبل البعض، مشدداً على أن ما يتعرض له يمثل محاولة لتقليل جهد سنوات من العمل والنجاح في الساحة الفنية.

وأشار إلى ترحيبه بالنقد الفني البناء، لكنه يرفض تماماً الانزلاق نحو الإهانة والسب والقذف، لافتاً إلى أن هذا التجاوز هو ما دفعه لاتخاذ مسار قانوني عبر القضاء المصري.

وتزامن هذا التصعيد مع حالة جدل واسعة أثارتها الأغنية منذ صدورها، وتصدرها الترند وقوائم المشاهدة في مصر خلال 24 ساعة فقط، رغم الانقسام الواضح في آراء الجمهور حول مدى ملاءمة كلماتها للأداء المشترك بين شيرين وحماقي.