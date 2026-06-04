شاركت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأعمال «قمة الدبلوماسية الرياضية 2026»، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وقادة من قطاعات الرياضة والأعمال من عدد من الدول، وذلك في إطار الحوارات الدولية المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم FIFA 2026.

ومثّلت السفارة في القمة رئيسة قسم الدبلوماسية العامة والشؤون الإعلامية في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة حصة اليحيا، التي شاركت إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين في جلسات تناولت دور الرياضة في تعزيز التعاون الدولي، ودعم النمو الاقتصادي، وتقوية الروابط بين الشعوب.

واستعرضت السفارة خلال مشاركتها جهود المملكة في توظيف الرياضة بوصفها إحدى أدوات التقارب الثقافي والتواصل الدولي، وما تشهده المملكة من تطور متسارع في القطاع الرياضي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب استضافتها وتنظيمها العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية.

وأكّدت السفارة أن الرياضة تمثل منصة فاعلة؛ لتعزيز التفاهم بين المجتمعات وبناء الشراكات الدولية، مشيرة إلى أهمية استضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم 2026 في تعزيز التعاون بين الدول والشعوب من خلال الرياضة.

وشهدت القمة مشاركة ممثلين عن جهات حكومية أمريكية ودولية ومنظمات رياضية ومؤسسات مجتمعية وإقليمية، حيث ناقش المشاركون إسهامات الرياضة في الدبلوماسية العامة، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز التفاعل المجتمعي وتمكين الشباب.