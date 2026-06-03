توفيق عبدالحميد يحسم الجدل بشأن العودة إلى التمثيل

كشف الفنان المصري توفيق عبد الحميد موقفه من إمكانية العودة إلى الساحة الفنية مجددًا، بعد قراره باعتزال التمثيل خلال الفترة الماضية بسبب ظروفه الصحية.

لا تراجع في الاعتزال

وأوضح عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» أنه لا يفكر حاليًا في التراجع عن قرار الاعتزال، مؤكدًا أنه يشعر بالرضا والاستقرار، مشيرًا إلى أن معاناته الصحية ما زالت تمثل العائق الرئيسي أمام العودة للعمل الفني.

أمنية فنية

وأضاف أنه في حال تحسنت حالته الصحية وتعافى بشكل كامل، فإنه يتمنى أن تكون محطته الفنية الأخيرة من خلال عمل يقدم على خشبة المسرح القومي، ليختتم مشواره الفني في المكان الذي يحمل له مكانة خاصة.

آخر أعماله

كانت المشاركة الدرامية الأخيرة لتوفيق عبد الحميد من خلال مسلسل «يوتيرن»، الذي عرض خلال موسم رمضان 2022، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين من بينهم ريهام حجاج.



ظروف أجبرته على الابتعاد

وعقب انتهاء التجربة، فضل توفيق عبد الحميد التوقف عن ممارسة النشاط الفني في ظل معاناته من متاعب صحية أثرت على حركة قدمه وقدرته على التنقل بشكل طبيعي، الأمر الذي دفعه للابتعاد عن الأضواء والتركيز على حالته الصحية.