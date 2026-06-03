لم يكن يدور في خلد المدعوين لحفل زفاف أقيم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، أن برنامج الحفل السعيد سيشهد فقرة غير مجدولة تحبس الأنفاس؛ حيث تحولت أجواء الفرح والبهجة فجأة إلى حالة من الذهول والترقب، إثر إعلان طارئ عبر مكبرات الصوت عن وجود «زائر وثيق الصلة بالخطر» اختار الاختباء في مكان لا يخطر على بال.

فبينما كان ضيوف حفل الزفاف المقام في فندق «يو تي إم» (UTM) يستمتعون بالأجواء، قاطع مقدم الحفل الموسيقى ليوجه نداءً عاجلاً عبر الميكروفون، مستدعياً أحد الحضور باسمه ورقم لوحة سيارته، طالباً منه التوجه فوراً إلى مواقف الفندق لـ«أمر خطير».

النداء العاجل جاء بعد لفتة نباهة من حارس أمن الفندق، الذي رصد ثعباناً ضخماً من فصيلة «الأصلة» (البايثون) وهو يتسلل بهدوء ويزحف مخترقاً الهيكل السفلي للسيارة، ليستقر داخل حجرة المحرك، مستغلاً حرارتها ودفئها كملجأ مثالي للاختباء.

وفور سماعه الإعلان، هرع صاحب المركبة مصحوباً بفضول عدد من المدعوين إلى ساحة المواقف؛ ليجدوا المشهد حقيقياً وصادماً؛ حيث كان الثعبان قد التف بإحكام شديد وتغلغل بين التوصيلات الميكانيكية المعقدة للمحرك.

وأمام هذا المأزق، استُدعيت فرق «قوات الدفاع المدني الماليزية» (APM)، التي وصلت إلى الموقع مجهزة بمعدات خاصة للتعامل مع الزواحف الضخمة. وباحترافية عالية، خاض رجال الإنقاذ مواجهة دقيقة لفك حصار الثعبان دون إيذائه، وتمكنوا في النهاية من سحبه بأمان وإخراجه من جوف السيارة دون وقوع أي إصابات بين الحضور أو أضرار تذكر بالمركبة.