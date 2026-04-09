يستضيف مساء اليوم فريق ضمك نظيره القادسية، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بمدينة أبها، ضمن مواجهات الجولة الـ 28 من دوري روشن للمحترفين، إذ يدخل ضمك المواجهة وهو في المركز الـ 15 برصيد 22 نقطة، ويحتاج للفوز على «القادسية» صاحب المركز الرابع في سلم الدوري برصيد 60 نقطة، كي يبتعد عن دائرة الهبوط التي ما زال فيها، في ظل التفوق الفني للقادسية الطامح للمنافسة على لقب الدوري.



من جانبه طالب المحاضر الآسيوي الدكتور يحيى جابر، جماهير ومحبي فارس الجنوب الحضور بكثافة في مدرجات ملعب المحالة لدعم ومؤازرة وتشجيع الفريق من أجل حصد النقاط الثلاث، والتقدم في سلم ترتيب الدوري للهروب من خطر الهبوط. وأضاف: «ضمك يحتاج إلى وقفة جادة وقوية، خصوصاً أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره». ‏