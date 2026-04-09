طالب مدرب فريق برشلونة الإسباني هانزي فليك بتوضيح أسباب عدم احتساب ركلة جزاء على مدافع أتليتيكو مدريد الإسباني مارك بوبيل، الذي لمس الكرة خلال مواجهة الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي حسمها فريق العاصمة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب كامب نو.



وقال: «أوقف بوبيل الكرة بيده بشكل واضح داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقاها من زميله حارس المرمى الأرجنتيني خوان موسو على إثر ركلة مرمى في الدقيقة 55، ولم يشر الحكم إلى أي مخالفة، ما أثار غضب لاعبي برشلونة وأعضاء جهازه الفني».



وأضاف فليك في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، تم نقله عبر قناة الـ«beIN SPORTS»: «لا أستطيع تصديق ما حدث! الحارس نفّذ الركلة، واللاعب أوقف الكرة بيده، ثم تم استئناف اللعب، والمفروض إشهار البطاقة الحمراء (إنذار ثانٍ للاعب)، وركلة جزاء، وهذه الحالة كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة بالكامل».



وأبدى المدرب الألماني، الذي لا يرغب عادة في خوض سجالات تحكيمية، أسفه لعدم تدخل حكم الفيديو المساعد «VAR» في هذه اللقطة، رغم أنه تدخل لطرد مدافع برشلونة الشاب باو كوبارسي بشكل منطقي في نهاية الشوط الأول.



وأضاف: «على حكم الفيديو أن ينادي الحكم ويقول له: حسناً، يجب أن نراجع هذه اللقطة، كما فعلوا في وقت سابق، لم أتحدث إلى الحكم، ومن الأفضل ألا أفعل، لا أعرف لماذا لم يتم استخدام تقنية الفيديو، الحكم.. أعتقد أنه كان نزيهاً، جميعنا نرتكب أخطاء، لكن ما الفائدة من تقنية الفيديو؟ لا أستطيع فهم ذلك».