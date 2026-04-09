تشهد منافسات دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا لعدد من المهاجمين الذين نجحوا في تسجيل «الهاتريك» أكثر من مرة خلال المواسم الأخيرة، في تأكيد واضح على القوة الهجومية التي يتمتع بها الدوري.



ويتصدر القائمة النجم الفرنسي كريم بنزيما بعدما حقق هذا الإنجاز 4 مرات في موسم 2025/2026، ليواصل حضوره الحاسم داخل منطقة الجزاء، ويتساوى معه في ذلك عبدالرزاق حمدالله في موسم 2018/2019، وكريستيانو رونالدو في موسم 2023/2024، حيث قدّم الثلاثي مستويات تهديفية استثنائية وضعتهم في صدارة المشهد.



وفي السياق ذاته، برز كل من كوليبالي كينيوس (القادسية) وإيفان توني (الأهلي) بعد تسجيل كل منهما 3 مرات في موسم 2025/2026، ليؤكدا تصاعد تأثيرهما الهجومي مع أنديتهما، وتعكس هذه الأرقام حجم التنافس الكبير بين المهاجمين في دوري روشن، الذي يواصل تقديم مستويات هجومية عالية، مع حضور أسماء عالمية قادرة على حسم المباريات بأداء فردي مميز.