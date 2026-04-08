أحالت وزارة الأوقاف المصرية الداعية الإسلامي مظهر شاهين إلى التحقيق، على خلفية عبارات أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، واعتُبرت غير لائقة بمكانة الإمام ورسالة الخطاب الديني.

تصريحات مثيرة

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تابعت المقطع المتداول من لقاء شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز، الذي تضمن «كلاماً لا يليق برؤية الوزارة ورسالتها ولا بمظهر الإمام ومكانته».

وجاءت أبرز العبارات التي أثارت الجدل قوله للمذيعة: «انتي أحلى من التلفزيون»، مؤكداً أن جمالها في الحقيقة يفوق ظهورها على الشاشة، في سياق اعتبره البعض تجاوزاً لحدود اللياقة المهنية.

استدعاء وإقرار

وعقب انتشار المقطع، استدعت الوزارة الشيخ إلى ديوانها العام خلال ساعات، وأقرّ بما بدر منه، مقدماً اعتذاراً رسمياً، ومؤكداً أنه لم يكن موفقاً في تصريحاته.

كما أقرّ بظهوره الإعلامي دون الحصول على تصريح مسبق أو ترشيح من الوزارة، متعهداً بعدم الظهور مستقبلاً إلا وفق الضوابط المعتمدة.

إجراءات نظامية

وأشار البيان إلى شروع الجهات المختصة في إحالة الواقعة إلى الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مع تجديد التعميم على جميع منسوبي الوزارة بعدم الظهور الإعلامي إلا بإذن رسمي مسبق.

ضبط الأداء الدعوي

وشددت الأوقاف على ضرورة التزام الأئمة بحسن الظهور شكلاً ومضموناً، والتمسك بمكارم الأخلاق، وتقديم خطاب ديني رشيد يعزز الوعي والانتماء الوطني، ويصون مكانة المنبر.

تفاعل واسع

وتُعد الواقعة أحدث حلقات الجدل المرتبطة بظهور مظهر شاهين الإعلامي، إذ يحظى بحضور متكرر في البرامج التلفزيونية. وقد انقسمت آراء المتابعين بين من رأى ما حدث إطراءً عابراً، ومن اعتبره تجاوزاً لفظياً لا يتناسب مع مكانة رجل الدين.