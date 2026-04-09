في امتدادٍ يتجاوز الجغرافيا دون أن ينفصل عن جذوره، تبرز دانا السليمان بوصفها نموذجًا للعالِم السعودي الذي تشكّل في بيئة معرفية عالمية، وعاد ليضع خبرته في صلب مشروع علمي يعالج أسئلة الإنسان الكبرى. حضورها لا يُقرأ فقط من زاوية الإنجاز الأكاديمي، بل من قدرتها على تمثيل جيل سعودي يعيد تعريف موقعه في خريطة البحث العلمي الدولية، بوصفه منتجًا للمعرفة لا متلقيًا لها.

تشغل السليمان منصب أستاذ مساعد في علوم المواد والهندسة الحيوية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، حيث تقود مختبر BioMAD، الذي يركز على تطوير مواد وتقنيات الجيل القادم لتشخيص الأمراض ومراقبتها بطرق غير جراحية. هذه المقاربة تعكس فلسفة علمية ترى أن التشخيص لم يعد مجرد خطوة أولى في العلاج، بل عنصر حاسم في إنقاذ الحياة وتغيير مسارها.

تتقاطع أبحاثها مع أحدث ما بلغته التقنيات الحيوية، من تطوير جزيئات هيدروجيل مشفرة، إلى أجهزة استشعار حيوية دقيقة، وصولًا إلى تقنيات الكشف على مستوى الجزيء الواحد، مثل مجسات النانو بور. هذا الاشتغال العميق على التفاصيل الجزيئية يهدف إلى قراءة المرض في مراحله الأولى، خصوصًا في السرطان والأمراض التنكسية العصبية، عبر ما يُعرف بـ«الخزعة السائلة»، التي تتيح رصد المؤشرات الحيوية من سوائل الجسم دون تدخل جراحي.

قبل انضمامها إلى كاوست، أمضت السليمان مرحلة ما بعد الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، بعد مسار أكاديمي متقدم في إمبريال كوليدج لندن، الذي نالت منه درجاتها العليا في الهندسة الحيوية. هذا التكوين العلمي المتين انعكس في حضورها الدولي، حيث حصدت جوائز مرموقة، من بينها جائزة لوريال - اليونسكو للمرأة في العلوم، وجائزة الباحث الصاعد من الجمعية الملكية للكيمياء، إضافة إلى إدراجها ضمن قائمة فوربس للـ30 تحت 30.

في محصلتها، تمثل دانا السليمان عقلًا علميًا سعوديًا يعمل عند تقاطع الابتكار والتأثير، حيث تتحول المعرفة إلى أداة إنقاذ، ويغدو العلم لغةً عالمية تنطلق من السعودية وتخاطب الإنسان أينما كان.