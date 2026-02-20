نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية كينيا، أمس مأدبة إفطار للصائمين في قاعة المسجد الجامع بالعاصمة نيروبي، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، ويستهدف نحو 20 ألف مستفيد، لتعزيز روح التكافل والتآخي بين المسلمين خلال الشهر الفضيل.



حضر مأدبة الإفطار نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا خالد بن سعيد الزهراني، وعضو مجلس الإدارة مستشار المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الدكتور آدم يونس شيخ إبراهيم، ورئيس قضاة الأحوال الشخصية سقيان حسن، إلى جانب عدد من الشخصيات الإسلامية، وشارك فيها نحو 100 صائم.