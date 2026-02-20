احتفت أمسية ثقافية بالمدينة المنورة بتكريم القاص عصام الأحمدي؛ تقديرًا لإسهاماته في مجال القصة المصوّرة، وذلك خلال لقاء بعنوان «القصص العائلية المصوّرة»، بحضور نخبة من المهتمين بأدب الطفل والقصص المصوّرة.



وقدّم الأحمدي خلال اللقاء عرضًا ثريًا استعرض فيه تجربته في كتابة القصص العائلية المصوّرة، موضحًا آليات تحويل المواقف اليومية إلى مشاهد سردية مشوّقة تمزج بين الواقعية والخيال، بما يعزّز القيم الأسرية وينمّي خيال الطفل وذائقته البصرية، مدعّمًا حديثه بمجسّمات ووسائل توضيحية.



وشهدت الأمسية مداخلات نوعية تناولت أهمية البعد البصري والحركي في جذب الطفل إلى القصة، ودور المسرح في تحويل النصوص المصوّرة إلى تجارب حيّة، إضافة إلى التأكيد على التكامل بين القصة المصوّرة والنشاط المسرحي المدرسي في ترسيخ القيم وتنمية مهارات التعبير لدى الأطفال.