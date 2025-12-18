

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 الفائزين بالجوائز الفردية، عقب ختام المسابقة مساء الخميس بتتويج المنتخب المغربي بطلاً على حساب نظيره الأردني بـ3 أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب «لوسيل» في قطر.

بنعبيد أفضل حارس

وتوج المغربي المهدي بنعبيد بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، بعد أداء لافت، حيث حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، ولم تستقبل شباكه سوى 3 أهداف فقط.

حريمات أفضل لاعب

كما نال المغربي محمد ربيع حريمات جائزة أفضل لاعب في كأس العرب 2025، نظير دوره البارز وتأثيره الكبير في قيادة «أسود الأطلس» للتتويج باللقب.

علوان هداف البطولة

وذهبت جائزة هداف البطولة إلى نجم المنتخب الأردني علي علوان، بعدما تصدر قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف، من بينها هدفان سجلهما في المباراة النهائية.