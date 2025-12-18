أثارت صدمة مدوية الرأي العام في فرنسا اليوم (الخميس) بعد أن أصدرت محكمة بيزانسون حكمًا بالسجن المؤبد على الطبيب فريدريك بيشييه (53 عامًا)، بعد إدانته بتسميم 30 مريضًا بينهم أطفال، توفي منهم 12 مريضاً، في ما وصفه المدعون بأنه استخدام الطب للقتل بغرض الإضرار بالآخرين وإشباع تعطشه للسلطة.

كان بيشييه يعمل طبيب تخدير في عيادتين بمدينة بيزانسون بين عامي 2008 و2017، حيث قام بتلويث أكياس المحاليل الوريدية بمواد خطيرة مثل البوتاسيوم والمخدر الموضعي والأدرينالين والهيبارين، ما أدى إلى حدوث سكتات قلبية مفاجئة ونزيف شديد لدى المرضى.

وخلال جلسات المحاكمة التي بدأت في 8 سبتمبر واستمرت أكثر من 15 أسبوعًا، شهدت المحكمة شهادات مؤلمة من الضحايا وأسرهم، بما في ذلك مراهق نجا من حادثة التسمم حين كان عمره أربع سنوات. وفي المقابل، ظل بيشييه ينكر التهم الموجهة إليه، مؤكدًا عدم وجود أدلة قاطعة ضده.

ووصف المدعون العامون الطبيب بأنه «واحد من أعظم المجرمين في التاريخ»، مؤكدين أن دوافعه لم تكن مجرد أخطاء طبية، بل محاولة متعمدة للإضرار النفسي بزملائه وإظهار قوته وسيطرته داخل بيئة العمل.

ويأتي هذا الحكم كتحذير صارم ضد أي استغلال للطب في ارتكاب الجرائم، ويشكل علامة فارقة في تاريخ القضاء الفرنسي، وسط صدمة واسعة في المجتمع الطبي والجمهور العام.