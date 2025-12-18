توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (الخميس)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، وكذلك على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار المركز، إلى احتمالية تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق: حائل، القصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة خصوصا على الأجزاء الساحلية، في حين يكون الطقس باردا إلى شديد البرودة على شمال غرب المملكة.

وبين أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة وعلى الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 60كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.