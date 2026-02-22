رفع محافظ الجبيل، منصور بن زيد الداود، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وإلى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ونائبه الأمير سعود بن بندر، بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية.

وأوضح محافظ الجبيل أن يوم التأسيس يُعد محطةً استثنائيةً لاستحضار الموروث العريق والامتداد الحضاري الراسخ لهذه الدولة المباركة، حيث تتجلى فيه معالم الأصالة التي شُيّد بنيانها العظيم على أسسٍ من الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب. ويأتي هذا اليوم ليؤكد عمق اعتزازنا بجذورنا الراسخة التي تمتد لثلاثة قرون، منذ أن وضع الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – اللبنة الأولى لهذا الكيان في الدرعية عام 1727م.

وأضاف الداود: إننا في هذه الذكرى نستلهم من ماضينا التليد قصص الصمود والبناء التي أثمرت واقعًا نعيشه اليوم، يفيض بالأمن والطمأنينة، ويملأ قلب كل مواطن اعتزازًا بالانتماء إلى هذه الأرض المباركة، التي غدت منارةً للرقي والنهضة الشاملة. مؤكدًا أن ما تشهده محافظة الجبيل اليوم من تطور صناعي واقتصادي وتنموي تحقق بفضل الرؤية الحكيمة والأسس المتينة لملوك هذه البلاد المباركة.

ودعا محافظ الجبيل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية العظيمة على وطننا الغالي بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، والرخاء والازدهار، في ظل قيادتنا الرشيدة.