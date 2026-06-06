دخل النجم الكبير عمرو دياب على خط مواجهة «نمبر وان» بقوة، ليعيد إشعال الصراع حول اللقب الذي فجره سابقاً الفنان محمد رمضان حين نصّب نفسه متربعاً على عرش الشهرة والتأثير في الغناء والدراما والسينما.

وكان هذا اللقب قد أثار موجة عاتية ومستمرة من الجدل والأزمات في الأوساط الفنية؛ حيث انقسمت الآراء بين من اعتبروا سلوك رمضان «استفزازاً متعمداً» لزملائه، ومن رأوا أن من حق أي فنان التسويق لنفسه بالطريقة التي يراها مناسبة، تاركين الحكم النهائي لصندوق مؤشرات الجمهور.

وفي أول اشتباك علني وصريح مع هذا الجدل، حسم «الهضبة» موقفه بعبارة واثقة قال فيها إنه «رقم واحد منذ 30 عاماً». وجاء هذا التصريح المثير في سياق إعلان ترويجي ضخم لصالح إحدى شركات المشروبات الغازية العالمية، ليجتاح منصات التواصل الاجتماعي ويتحول إلى «التريند» الأول بعد ساعات قليلة من طرحه، فتحاً لصفحة جديدة من صراع العروش الفنية بمصر.