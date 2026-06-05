أطلقت منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض خططاً قارية مشتركة للتأهب والاستجابة لتفشي فيروس «إيبولا» من سلالة بونديبوجيو، تستهدف حشد 518 مليون دولار من يونيو إلى نوفمبر 2026.

وتهدف الخطة إلى دعم الدول الأفريقية في الكشف المبكر عن المرض والاستجابة السريعة له، عبر تعزيز الرصد الوبائي، والفحوصات المخبرية، والرعاية الصحية والتعاون عبر الحدود، ورعاية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتقوية الأنظمة الصحية في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

وأكدت المنظمتان أن احتواء التفشي يتطلب تنسيقاً إقليمياً واسعاً والتزاماً سياسياً وتمويلاً مستداماً، لضمان حماية المجتمعات المتضررة والمعرضة للخطر.