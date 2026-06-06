أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مشاركة الفنان العراقي ماجد المهندس بثلاث حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو ويوليو ضمن جولة فنية مصاحبة لمباريات كأس العالم تحت رعاية موسم الرياض.

جولة غنائية في أمريكا

وأكد آل الشيخ في منشور عبر حساباته الرسمية من المقرر أن تنطلق الجولة يوم 25 يونيو في مدينة هيوستن بولاية تكساس، ثم يحيي حفلًا آخر في مدينة تيميكولا بولاية كاليفورنيا يوم 3 يوليو، على أن يختتم جولته بحفل جماهيري في مدينة ديترويت يوم 5 يوليو.

ماجد المهندس في كأس العالم

يشار إلى أن جولة ماجد المهندس الغنائية في الولايات المتحدة ستكون تحت شعار «صوت الحب في كأس العالم» ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة، حيث يلتقي جمهوره العربي في عدد من المدن الأمريكية مقدمًا مجموعة من أشهر أغانيه الذي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

طرح التذاكر

وفي السياق ذاته، بدأت الجهات المنظمة إتاحة تذاكر حفلات ماجد المهندس ضمن جولته الأمريكية عبر منصات الحجز الإلكترونية، استعدادًا لانطلاق الفعاليات خلال الفترة القادمة.

حضور جماهيري

ومن المتوقع أن تحظى الحفلات بإقبال جماهيري كبير، نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها ماجد المهندس، إلى جانب تزامن الجولة مع أجواء كأس العالم وما تشهده من حضور جماهيري متنوع من مختلف الجنسيات.