انضمت المملكة العربية السعودية رسميًا إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI)، في خطوة إستراتيجية تعزز مكانتها العالمية وتؤكد التزامها بالمسؤولية الدولية في توجيه مستقبل التقنيات الذكية.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبدالله الغامدي، خلال رئاسته وفد المملكة في مؤتمر تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 بالهند، إن المملكة أصبحت أول دولة عربية ضمن هذا التجمع الدولي، الذي يعمل تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وأضاف الغامدي أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم المساهمات في مرصد الذكاء الاصطناعي التابع للمنظمة، بعد أن ساهمت بأكثر من 60 سياسة لتعزيز الشفافية وتبادل المعرفة ودعم حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن السعودية تعمل على توسيع نطاق مرصد حوادث الذكاء الاصطناعي ليشمل منطقة الشرق الأوسط، ما يسهم في فهم المخاطر الإقليمية ودعم وضع سياسات قائمة على الأدلة والمعايير الدولية.

وأكّد الغامدي أن هذه الشراكة ستعزز ريادة المملكة الإقليمية في الذكاء الاصطناعي المسؤول، مشيرًا إلى مبادرات نوعية مثل ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي، الذي اعتمدته 53 دولة إسلامية لتطبيق المبادئ الأخلاقية وتشجيع الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة بما يخدم الإنسان والمجتمع.

السعودية اليوم تضع نفسها على خارطة العالم كقوة فاعلة في الذكاء الاصطناعي، ليس فقط من خلال البنية التحتية والتقنيات، بل عبر السياسات العالمية والشراكات الدولية، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في الابتكار المسؤول.